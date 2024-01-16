В Хабаровске бродячие собаки насмерть загрызли мужчину

В Хабаровске бродячие собаки насмерть загрызли мужчину. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в районе улицы Айвазовского.

Находившиеся рядом люди пытались отбить от животных 38-летнего мужчину, однако собаки не подпускали. В итоге общими усилиями зверей получилось отогнать, пострадавшего передали медикам, однако в карете скорой помощи он умер.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку в отношении чиновников, ответственных за отлов и содержание бездомных животных.