В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий статус волонтера в зоне СВО

Закрепляется, что добровольцы могут получить компенсацию в случае причинения вреда их жизни и здоровью.

В Госдуму внесли законопроект, закрепляющий статус волонтера в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве». Целью волонтерской деятельности может быть оказание помощи лицам, находящимся в зонах вооруженных и военных конфликтов, проведения контртеррористических и специальной военной операций. Также закрепляется, что такие волонтеры могут получить компенсацию в случае причинения вреда их жизни и здоровью.

«Уже сейчас волонтерам СВО предоставляются компенсации, связанные с возможной смертью или получением увечья в связи с реализацией своей деятельности на соответствующих территориях, однако в данном законе они не отражены», — отмечается в пояснительной записке.

Согласно постановлению, волонтеры могут получить 25 тысяч рублей в случае легкого вреда здоровью, 60 тысяч- вреда средней тяжести и 80 — за получение тяжкого вреда.

Добровольцам-инвалидам III группы будет выплачено 150 тысяч рублей, II группы — 300, I группы — 500. Супруги, родители и дети погибшего в зоне военного конфликта волонтера получат два млн рублей.