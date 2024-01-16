В Госдуме заявили, что начало СВО на Украине помогло предотвратить третью мировую войну

Россия достигнет целей спецоперации, освободив Украину от оружия, «которое завезено извне».

Начало специальной военной операции на Украине помогло предотвратить третью мировую войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет LIFE.

«Начало СВО остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти. Гуманитарная катастрофа. Миллионы погибших», — объяснил он.

По его словам, Владимир Зеленский до сих пор не оставляет попыток втянуть Европу в третью мировую войну. Но Россия не будет принимать в этом участия, так как она является мирной страной.

РФ достигнет целей спецоперации, освободив Украину от оружия, «которое завезено извне», тогда как нацистский режим будет привлечен к ответу.