В Екатеринбурге неизвестный в автобусе напал на мать двоих детей и выбил ей зубы

В Екатеринбурге неизвестный напал на мать двоих детей и выбил ей зубы. Об этом сообщил Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Инцидент произошел 15 января в автобусе № 41. Он ехал по улице Баумана к станции метро «Уралмаш».

Как рассказала женщина, в транспорте было много пассажиров, среди них был пьяный мужчина. В какой-то момент он начал к ней приставать. Та попросила его не трогать и отвернулась. В ответ мужчина стал оскорблять девушку и записывать видео.

Она отодвинула руку мужчины с телефоном от себя. Тогда злоумышленник ударил ее кулаком в лицо. Пострадавшей с тремя выбитыми зубами пришлось обращаться к врачу, ей зашили губу.

«Самое дикое в этой ситуации, что автобус был полон людей, в том числе мужчин, присутствовала кондуктор. Никто не то, что не вступился за молодую женщину, не предложил ей помощи, но и просто проигнорировали, когда она пыталась задержать автобус до приезда полиции, а кондуктор и водитель просто высадили сначала мужчину, а потом и пострадавшую в крови, якобы она нарушает спокойствие в салоне автобуса», — считает приятельница пострадавшей.

Сейчас потерпевшая ищет свидетелей случившегося и надеется привлечь агрессора к ответственности.