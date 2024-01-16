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В декабре в Рязанской области родились Леона и Ефимий
Главное управление ЗАГС Рязанской области опубликовало список имен, популярных у жителей региона.

В декабре в Рязанской области родились Леона и Ефимий. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС по региону.

В декабре 2023 года в Рязанской области на свет появились Петр; Илья; Елисей; Демьян; Демид; Евгений; Гордей; Всеволод; Владислав; Аглая; Валентина; Леона; Марина; Майя; Илана; Мия; Аделия; Лолита; Любовь.

Самыми популярными именами для новорожденных стали: Михаил, Матвей, Артем, Ярослав, Александр, Тимофей, Кирилл, Арсений, Егор для мальчиков и Полина, Ева, Мария, София, Милана, Василиса, Анна, Ксения, Екатерина для девочек.