Специалисты «Рязаньэнерго» начали подготовку к работе в условиях непогоды

Специалисты «Рязаньэнерго» начали подготовку к работе в условиях непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По прогнозам Гидрометцентра, 16 января на территории Рязанской области будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления — мокрый снег, метель. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовятся 86 бригад, 379 человек, 114 единиц техники.

Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,78 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Для населения работает бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220, по которой можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию по вышеуказанному телефону или МЧС).