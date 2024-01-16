Советник МО заявил, что в первоначальном виде ВСУ были уничтожены еще в мае 2022 года

«Украинская армия в том виде, в котором она начинала войну с нами, была уничтожена где-то к маю-июню. [Уже не существует] той армии, и количественно, и качественно — по вооружению», — сказал Андрей Ильницкий.