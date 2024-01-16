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Советник МО заявил, что в первоначальном виде ВСУ были уничтожены еще в мае 2022 года
«Украинская армия в том виде, в котором она начинала войну с нами, была уничтожена где-то к маю-июню. [Уже не существует] той армии, и количественно, и качественно — по вооружению», — сказал Андрей Ильницкий.

В первоначальном виде ВСУ были уничтожены еще в мае 2022 года. Об этом заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в интервью журналу «Международная жизнь».

«Украинская армия в том виде, в котором она начинала войну с нами, была уничтожена где-то к маю-июню. [Уже не существует] той армии, и количественно, и качественно — по вооружению», — сказал Ильницкий.

По словам политического деятеля, после июня 2022 года ВСУ начали активно вооружаться современным оружием. Также армия привлекла порядка 150 тысяч военных специалистов. Советник министра обороны заявляет, что все новые силы у ВСУ были уничтожены после летнего контрнаступления 2023 года.