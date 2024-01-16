Силуанов: Минфин принял ряд программ по поддержке ипотечного кредитования

Он подчеркнул, что в России 90% жилья на первичном рынке приобретается с использованием льготных ипотечных программ.

Минфин принял ряд программ по поддержке ипотечного кредитования. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Его цитирует РЕН ТВ.

Силуанов добавил, что Минфин заинтересован в том, чтобы жители России улучшали собственные жилищные условия. По его словам, ведомство приняло целый ряд программ по поддержке развития ипотечного кредитования, которые пользуются популярностью в России.

«Поэтому мы приняли целый ряд программ по поддержке развития ипотечного кредитования и приобретению жилья в ипотеку: льготная ипотека, программа семейной ипотеки. Видим, что они пользуются популярностью», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что в России 90% жилья на первичном рынке приобретается с использованием льготных ипотечных программ.