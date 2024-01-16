Рязанские следователи задержали педофила из Таджикистана

Он совершил 15 преступлений в отношении детей из семи регионов России.

Рязанские следователи три месяца назад задержали педофила из Таджикистана, который совершил 15 преступлений в отношении детей из семи регионов России. Об этом рассказал руководитель СУ СК по Рязанской области Владимир Никешкин в интервью ГТРК «Ока».

По его словам, одно из преступлений педофил совершил на территории Рязанской области. Следователи установили его личность и начали искать. Мигрант находился в поисковой базе. Его задержали, когда он прилетел в Москву.

Жертвами мужчины становились дети в возрасте от 10 до 12 лет. Подозреваемый, как выразился Никешкин, «ломал их психику».

На данный момент следователи раскрыли уже 15 преступлений, которые произошли на территориях Урала, Центрального и Приволжского округа. Также педофил совершал подобные преступления на своей родине.

По мнению Никешкина, перечень его преступлений будет расширен.

Он отметил, что в 2023 году наблюдался рост преступлений в отношении детей. Их число составило 4,5 процента.

Никешкин добавил, что подобные преступления несут строгое наказание.