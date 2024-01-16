Рязанские полицейские помогли водителю грузовика, съехавшего в кювет

Все произошло в Ряжском районе на 308-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». Водитель грузового автомобиля Shacman не справился с рулевым управлением и съехал в кювет.

Рязанские полицейские помогли водителю грузовика, съехавшего в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Все произошло в Ряжском районе на 308-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». Водитель грузового автомобиля Shacman не справился с рулевым управлением и съехал в кювет.

Водитель обратился в полицию. Прибывшему на место экипажу ДПС водитель из Волгоградской области пояснил, что не может самостоятельно выехать и ему нужна помощь. Экипаж в составе инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Сергея Королева и инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Дмитрия Чечеткина принял решение помочь водителю.

Отмечается, что на улице был сильный мороз, поэтому полицейские предложили водителю пройти в патрульный автомобиль, чтобы выпить горячего чая и согреться. В это время сотрудники ГИБДД вызвали специализированную технику, с помощью которой удалось вытянуть грузовик на дорогу.

Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за заботу и помощь и продолжил свой путь.