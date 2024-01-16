«Фабрика процессов» обучит сотрудников офисных фирм, организаций соцсферы и управленческие кадры

В 2023 году прошли обучение более 500 человек.

В рамках национального проекта «Производительность труда» в 2023 году более 500 человек успешно прошли обучение на интерактивной площадке «Фабрика процессов». Такие данные приводят в Региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса.

«Продуктивность и эффективность производства всегда являлись ключевыми показателями любого успешного бизнеса. Поэтому все больше предприятий хотят улучшить свои показатели. Уникальный тренинг „Фабрика процессов“ позволяет их сотрудникам овладеть навыками управления временем и процессами, правильно делегировать задачи, научится экономить ресурсы и работать в команде. Как результат ― получить видимый экономический эффект без привлечения дополнительных средств», ― отметил руководитель рязанского РЦК Виктор Михеев-Даниловцев.

В прошлом году в Рязани открылась «Фабрика офисных процессов». Теперь постигать азы «бережливых» технологий могут сотрудники офисных компаний, организаций соцсферы, управленческие кадры.

«Оптимизируя процесс производства, мы, конечно же, не можем не затрагивать смежные отделы. Их на любом производстве много и для каждого нужен свой подход. Поэтому в текущем году на базе АРБ планируется открытие новой интерактивной площадки ― „Фабрики логистических процессов“. Оптимизация логистики, складских помещений и транспортировки сейчас проходит на многих предприятиях в России. Так что новая „Фабрика“ будет востребована», ― сказал Виктор Михеев-Даниловцев.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стала 91 компания.