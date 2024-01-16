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Рязанец пожаловался на породистую собаку, гуляющую во дворе без хозяина
«Летом мы видели эту самую собаку, но благо успели ускользнуть», — сообщил рязанец.

Житель Рязани пожаловался на собаку, которая гуляет во дворе дома № 31 на улице Бирюзова без хозяина. Пост об этом появился в Telegram-канале «Rzn_Life».

Отмечается, что эта собака одна во дворе была замечена и ранее.

«Пожалуйста, обратите внимание! Во дворе на улице Бирюзова, 31 бродит огромная собака. Мне кажется, это доберман. Она накинулась на мою подругу, запрыгнула, но не укусила, слава богу. Летом мы видели эту самую собаку, но благо успели ускользнуть. У этой собаки есть хозяин. Он ее просто выпускает бродить без ошейника и все… Это не нормально! Она гуляет по двору, там ходят люди и играют дети. А если она на ребенка накинется? Если укусит кого-нибудь? Прошу! Примите меры!» — негодует рязанец.

Фото иллюстративное