Россиян предупредили о мошенниках, активизировавшихся при введении обновленных рублей

Отмечается, что злоумышленники предлагают проверить сбережения на подлинность или обменять банкноты. Они могут прислать ссылку на приложение для проверки. Оно будет содержать вредоносный код, и на онлайн-банк жертвы случится атака.

Россиян предупредили о мошенниках, которые могут активизироваться при введении денег с новым дизайном. Об этом сообщило агентство «Прайм».

В публикации указано, что злоумышленники предлагают проверить сбережения на подлинность или обменять банкноты. Они могут прислать ссылку на приложение для проверки. Оно будет содержать вредоносный код, а на онлайн-банк жертвы случится атака.

Также учащаются случаи, когда мошенники приходят к пожилым гражданам под видом сотрудников соцслужб и меняют настоящие деньги на поддельные.

Отмечается, что иногда банкоматы не успели переоборудовать для приема новых купюр. Тогда следует пополнить счет через кассу. «Безусловно, это займет немного больше времени, но оператор в банке точно не откажет в приеме купюр», — пояснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Помимо этого, новые купюры могут не принять в магазинах. Если продавец или кассир прежде не видели обновленный дизайн, то поначалу они могут заподозрить, что деньги фальшивые. Однако такие случаи могут быть скорее исключениями. Новые купюры являются законным платежным средством и обращаются на всей территории России, заверила Валишвили.