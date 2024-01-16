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РИА Новости: названы условия для проведения переговоров Украины и России
По словам источника издания, проходящие встречи по так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского не имеют смысла.

Источник РИА Новости сообщил, что проходящие встречи по так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского не имеют смысла.

«Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе „формулы“ Зеленского и не в „копенгагенском формате“, а между Россией и Украиной и исходя из ситуации „на земле“ и политико-географических реалий», — рассказал собеседник информагентства.

При этом он подчеркнул, что без участия России подобного рода встречи не имеют никакого смысла. Также он напомнил, что Киев юридически зафиксировал запрет на переговоры с Москвой, а Запад не перестает поставлять Украине вооружение для террористических атак.