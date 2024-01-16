Путин заявил, что если бы Украина не отказалась от переговоров с Россией, «все давно бы закончилось»
«Украина отказалась от переговоров с Россией, придурки, давно бы все закончилось», — заявил он.
Путин заявил, что если бы Украина не отказалась от переговоров с Россией, «все давно бы закончилось». Его цитирует РИА Новости.
Во вторник, 16 января, президент заявил, что конфликт мог давно закончиться, если бы Украина не отказалась от переговоров.
«Украина отказалась от переговоров с Россией, придурки, давно бы все закончилось», — заявил он.