На Камчатке мужчину забили до смерти деревянной тумбой

В Петропавловске-Камчатском рецедивист убил двух знакомых во время празднования Старого Нового года. Об этом пишет РЕН ТВ .

В ночь на 14 января трое не работающих товарищей собрались в квартире одного из мужчин на улице Уссурийской. В один момент между ними произошла ссора, в ходе которой один из них ударил другого ножом, а потом забил на смерть деревянной тумбочкой, нанеся не менее двадцати ударов по голове и телу.

После этого приятели, не обращая внимание на избитого, перешли праздновать в другую комнату. Вскоре между ними также произошел конфликт.

«В результате тот же мужчина, который ранее убил товарища тумбочкой, на сей раз перерезал оставшемуся знакомому горло», — цитируют журналисты источник.

Обе жертвы погибли. Первый — в реанимации, второй — на месте.

Отмечается, что преступника ранее уже судили за убийство, грабеж и кражу.