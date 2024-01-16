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Логопед из Рязани написала книгу и попала на «Первый канал»

Логопед и нейропсихолог из Рязани Елена Куракина написала книгу, которую презентовала на «Первом канале». Об этом сообщила пресс-служба рязанского «Агентства развития бизнеса».

Более 20 лет Куракина профессионально занимается устранением и корректировкой речевых нарушений у детей, а также помогает взрослым «запустить» и восстановить речь после инсульта. Недавно Елена стала участницей программы «Доброе утро» на Первом канале.

В выпуске речь шла о краудфандинге для малого бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Это площадка, где неравнодушные люди помогают предпринимателям деньгами ради доброго дела или взамен на будущие услуги или товары.

Елена Куракина рассказала, что в поиске новых современных методик работы решила разработать свои. Она открыла ИП и выпустила книгу-пособие «Шагалки» для развития мышления и речи детей. По словам рязанки, реализовать идею было не так просто ― средств на выпуск пособия не хватало. Осуществить задуманное помогла площадка краудфандинга. О ней Елена узнала благодаря Центру «Мой бизнес», где проходила обучение, чтобы развить свой проект.

«На семинаре в Центре нам рассказали о существовании площадки краундфандинга, и я решила там зарегистрироваться и запустить сбор средств. В итоге откликнулись и друзья, и коллеги, и, что особенно приятно, абсолютно незнакомые люди. Собрали 51% от необходимой суммы, что позволило мне выпустить пособие», ― поделилась рязанка.

В планах у Елены не останавливаться на достигнутом и выпустить еще несколько развивающих книг-пособий для детей.