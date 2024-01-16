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Курс евро впервые с июня опустился ниже 95 рублей
Евро обновил минимум с 29 июня 2023 года и упал до 94,7 рубля.

Курсы основных валют к рублю продемонстрировали резкие колебания, следует из данных Московской биржи. Об этом пишет РИА Новости.

Евро обновил минимум с 29 июня 2023 года и упал до 94,7 рубля.

Следом курс европейской валюты расчетами «завтра» терял семь копеек, торгуясь на уровне 95,96 рубля.

Доллар при этом вырос на 53 копейки, до 88,13 рубля.

Юань оставался стабильным — около 12,14 рубля.