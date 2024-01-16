Hyundai и Kia могут появиться на российском рынке под новым брендом

Отмечается, что корейские автомобили продолжает выпускать петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Каждый день с конвейера сходят от шести до восьми машин.

Hyundai и Kia могут появиться на российском рынке под новым брендом. Об этом сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль».

По информации источника, новый бренд называется Solaris.

Отмечается, что корейские автомобили продолжает выпускать петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Каждый день с конвейера сходят от шести до восьми машин.