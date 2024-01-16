Глава МИД Украины: ВСУ будут воевать лопатами, если Запад перестанет поставлять оружие

Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас на карту поставлено существование страны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности ВСУ воевать лопатами, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву. Об этом сообщило издание « Газета.ру ».

«Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами», — сказал Кулеба. Он отметил, что на данный момент на карту поставлено существование Украины.