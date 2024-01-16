ГИБДД обратилась к жителям Рязанской области из-за ухудшения погоды

На трассах региона отмечается обильный снегопад.

ГИБДД обратилась к жителям Рязанской области из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На территории региона отмечается обильный снегопад. В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости.

Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей максимальной осторожности и внимательности.