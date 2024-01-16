Филиал «Рязаньэнерго» пригласил жителей региона на «День клиента»

«Рязаньэнерго» продолжает проводить «День клиента». Расширен перечень тем, по которым потребители могут обратиться к энергетикам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Жители могут получить консультации по вопросам качества и надежности электроснабжения, технологического присоединения к электрическим сетям и прочее. Прием посетителей проведет исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» Александр Звягинцев.

К энергетикам могут обратиться как юридические, так и физические лица. Встреча пройдет 18 января в «Агентстве инвентаризации и проектирования» (улица Свободы, 35, офис «Опоры России») с 10:00 до 19:00. Записаться можно по телефону: +7 (915) 597-31-56 .

Отмечается, что «День клиента» проходит еженедельно по четвергам. Этот формат внедрен для повышения качества коммуникации и обслуживания жителей региона.