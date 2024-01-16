Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

В среду, 17 января, на территории Рязанской области местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с и понижение среднесуточной температуры воздуха на пять и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.