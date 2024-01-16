Бастрыкин взял на контроль вопрос обслуживания многоквартирного дома в рязанском селе Варские

Здание, в котором проживают в том числе многодетные семьи и пенсионеры, находится в непригодном состоянии: напольные перекрытия прогнили, в жилых помещениях из-за повышенной сырости на стенах образуется плесень, что негативно сказывается на состоянии здоровья жильцов

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль вопрос обслуживания многоквартирного дома в рязанском селе Варские. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

СМИ сообщили, что здание, в котором проживают в том числе многодетные семьи и пенсионеры, находится в непригодном состоянии: напольные перекрытия прогнили, в жилых помещениях из-за повышенной сырости на стенах образуется плесень, что негативно сказывается на состоянии здоровья жильцов.

В связи с ненадлежащим теплоснабжением температурный режим в квартирах не соответствует норме. Граждане вынуждены использовать электрообогреватели, из-за чего возрастает размер коммунальных платежей. Неоднократные обращения в управляющую компанию и администрацию результатов не принесли.

В СК России по Рязанской области начата процессуальная проверка.