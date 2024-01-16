Агентство развития бизнеса и рязанская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве

16 января директор Агентства развития бизнеса Рязанской области Александр Уланов и президент Торгово-промышленной палаты региона Людмила Козлова подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на расширение взаимодействия в целях развития предпринимательской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба АРБ.

Со стороны Агентства работу будет вести центр «Мой бизнес». Основными направлениями сотрудничества станут проведение совместных мероприятий и обмен информацией.

По словам Александра Уланова, и Торгово-промышленная палата, и Агентство являются надежными партнерами для предпринимателей области.

«Сотрудничество с Торгово-промышленной палатой ведется с момента появления Агентства. В прошлом году мы совместно провели несколько бизнес-миссий в соседние регионы. И это взаимодействие на благо рязанского бизнеса мы намерены развивать и дальше», — отметил Александр Уланов.