Жители Рыбного пожаловались на заваленные снегом остановки и тротуары

Жители Рыбного пожаловались на заваленные снегом остановки и тротуары. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рыбное Онлайн 18+".

«Это остановка у нового детского садика и ЖК в Рыбном на улице Перспекивной. Такие общественные соцобъекты заслужили горожане. Люди ожидают транспорт прямо на дороге, а новая маршрутка № 2 подбирает пассажиров с центра дороги, что является грубым нарушением безопасности. Проверяющие органы закрывают на это глаза», — написали в посте.

Ранее рыбновцы жаловались, что на улице Крымской не расчищены тротуары, поэтому люди вынуждены идти по проезжей части.