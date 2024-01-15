Зеленский назвал залог победы Украины

Он выразил уверенность в том, что Украина может объединить весь мир.

Вера в свои силы и в Украину является определяющим фактором победы страны в конфликте. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, пишет URA.RU со ссылкой на издание «Украинская правда».

Он выразил уверенность в том, что Украина может объединить весь мир.

Политик поделился, что ощущал оптимизм на протяжении первых двух недель нового года, так как удалось договориться о пакетах помощи со странами Запада. Это дает надежду на увеличение производства дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы. Процесс направлен на обеспечение безопасности и защиты Украины, заключил он.