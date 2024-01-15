В Свердловской области на заводе умер 65-летний мужчина

В Свердловской области на заводе умер 65-летний мужчина. Об этом сообщило издание URA.ru.

Инцидент произошел на Березовском ремонтно-механическом заводе 9 января.

«Муж проработал на предприятии больше 40 лет. Он был термистом 5 разряда. 9 января мужу стало плохо. Сотрудники вызвали ему карету скорой помощи в 14:15. Скорая приехала спустя 40 минут. По приезду медики зафиксировали естественную биологическую смерть. Драгоценное время было упущено», — рассказала изданию вдова мужчины.