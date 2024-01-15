В США заявили, что Украина перестала существовать как государство

Он также добавил, что Киев испытывает острый демографический кризис.

В США заявили, что Украина перестала существовать как государство. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине пришел конец как государству. Но мы будем продолжать делать вид, что она существует, пока это совершенно точно будет не так», — заявил военный.

Он также добавил, что Киев испытывает острый демографический кризис. По его оценкам, Украину покинуло несколько миллионов человек, а рождаемость достигла рекордно низких показателей.