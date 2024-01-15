В Спасском районе 82-летний пенсионер попал под машину

Авария произошла в селе Старый Киструс. Мужчину госпитализировали в ОКБ.

В Спасском районе водитель «ВАЗ-2105» сбил 82-летнего мужчину. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

Авария произошла в субботу, 13 января, на улице Школьной в селе Старый Киструс, около 20:00.

Отмечается, что пенсионер шел по проезжей части. С травмами его госпитализировали в рязанскую ОКБ.

Как сообщили изданию в ОГИБДД ОМВД России по Спасскому району, точные обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.