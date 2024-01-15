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В Рязанском радиоуниверситете распределили бюджетные места на 2024 год
Больше всего мест выделили на направления подготовки и специальности 11-й укрупненной группы «Электроника, радиотехника и системы связи».

В пятницу, 12 января ученый совет РГРТУ принял решение о распределении бюджетных мест по направлениям подготовки и специальностям на 2024 год.

Всего университет получил от Минобрнауки России право набрать на «бюджет» 859 будущих инженеров по очной форме обучения. Больше всего мест (355) выделили на направления подготовки и специальности 11-й укрупненной группы «Электроника, радиотехника и системы связи». В вузе отметили, что в рамках данной укрупненной группы есть значительный блок образовательных программ, непосредственно связанных с IT.

Поступающим на большинство технических направлений подготовки и специальностей необходимо успешно сдать ЕГЭ по профильной математике и русскому языку, а также выбрать между физикой и информатикой. Одним из ключевых новшеств 2024 года стала возможность выбора между физикой, информатикой и биологией для абитуриентов, желающих обучаться по направления подготовки «Биотехнические системы и технологии» и «Химическая технология».

«Обращаю внимание абитуриентов, для которых принципиальное значение имеет поступление на „бюджет“: чтобы максимизировать свои шансы, нужно обязательно заявляться на сдачу физики, профильной математики и информатики в форме ЕГЭ. Риск не преодоления минимального порога будет оправдан в случае успеха, ведь у вас появится возможность широкого выбора направлений подготовки и специальностей инженерного профиля, тем более, есть еще достаточно времени для подготовки. Потребность экономики в инженерах колоссальная, при этом заработные платы в данном сегменте рынка труда значительно выше средних показателей по региону», — обратился к абитуриентам ректор РГРТУ Михаил Чиркин.

Полный план набора на 2024 год представлен на сайте РГРТУ.