В Рязанской области женщина пойдет под суд за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения

В Рязанской области будут судить женщину за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

42-летнюю жительницу региона за рулем «Киа Рио» остановили в Кораблинском районе. Правоохранители предложили пройти медосвидетельствовние, однако она отказалась.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. В ближайшее время состоится суд.