В Рязанской области столкнулись легковушка и «КАМАЗ»

В результате происшествия пассажиры легковушки в возрасте 20 и 21 года получили травмы.

В воскресенье, 14 января, в Пронском районе, на 241-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

39-летний житель Чеченской Республики на «Ладе Приора», по предварительной информации, столкнулся с грузовиком «Камаз».

В результате происшествия пассажиры легковушки в возрасте 20 и 21 года получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.