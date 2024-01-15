В Рязанской области осудили мужчину за езду в нетрезвом виде
Мужчине назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
В Рязанской области осудили мужчину за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре региональной прокуратуры.
Судом установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина сел за руль и был остановлен и задержан сотрудниками ДПС в Михайловском районе. Отмечается, что рязанец отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, что в свою очередь, признается, что лицо находилось в состоянии опьянения.
Мужчине назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.
Приговор вступил в законную силу.