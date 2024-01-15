В Рязанской области объявили сбор средств для лечения многодетной матери

У женщины диагностировали рак молочной железы.

В Рязанской области объявили сбор средств для лечения многодетной матери. Пост об этом появился в газете «Новая искра».

В сообщении рассказали, что у матери семьи Илюшиных из села Аладьино Чучковского района диагностировали рак молочной железы. Болезнь быстро прогрессирует, поражая организм, затронуты легкие, печень.

«Женщина прошла первый курс химиотерапии. Предстоит длительное лечение в Москве, которое потребует серьезных затрат. Только где их взять с одной зарплатой мужа, на руках у которого шестеро детей», — написали в сообщении.