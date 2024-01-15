В Рязани заработали 24 катка

Скоро для катания подготовят и другие дворовые площадки.

В Рязани заработали 24 катка. Об этом сообщили в мэрии.

В ведомстве рассказали, что в Рязани уже залито 24 хоккейных и спортивных площадок — около Рязанского городского Дворца детского творчества, на территориях спортивных школ «Химик», «Орион», «Сокол» и «Золотые купола», а также около школ №№ 17, 29, 50, 53, 54, 72.

Хоккейные коробки во дворах уже залиты на улицах Космонавтов, дом № 3, Керамзавода, дом № 38, Мехзавода, дом № 19, Мусорского, дом № 68, 2-е Бутырки, дом № 5, Октябрьская, дом № 37, Новаторов и на улице Почтовая, дом № 4 в поселке Солотча.

Скоро для катания подготовят и другие дворовые площадки.