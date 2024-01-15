В Рязани у двоих закладчиков обнаружили более 330 граммов наркотиков

Возбуждены уголовные дела.

Двух рязанцев задержали за распространение «синтетики». Об этом сообщило региональное УМВД.

Полицейские получили данные, что двое 33-летних мужчин получили значительную партию «синтетики» и приступили к ее сбыту. Их задержали на улице Строителей при перемещении по городу — они делали «закладки» с наркотиками.

Оперативники провели личный досмотр злоумышленников, изъяли у них свертки с веществами, а затем обследовали квартиру на улице Циолковского, где они жили.

Так, мужчины получали оптовые партии наркотиков от кураторов интернет-магазина. Они приносили вещества в жилище, делили на части, расфасовывали по сверткам и хранили. Всего полицейские нашли и изъяли более 330 граммов наркотиков — 163 таблетки МДМА («экстази»), более 103 граммов производного N-метилэфедрона и более 95 граммов амфетамина. Также полицейские забрали электронные весы и упаковочные материалы.

На улицах Циолковского, Горького и Юннатов оперативники нашли «закладки», ранее сделанные задержанными.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Мужчин заключили под стражу. Ведется следствие. Полицейские устанавливают обстоятельства противоправной деятельности и каналы поступления в регион запрещенных веществ.