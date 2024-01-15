В Рязани полицейские задержали женщину, снявшую деньги с чужой карты

На нее завели уголовное дело за кражу. По нему рязанке грозит до шести лет лишения свободы.

В Рязани полицейские задержали женщину, снявшую деньги с чужой карты. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 21-летняя сотрудница здравоохранения. Она рассказала, что с ее банковской карты похитили 4700 рублей. По словам девушки, она получила уведомления о списании средств при покупках, однако никаких действий рязанка не совершала. Также во время разбирательств выяснилось, что незадолго до случившегося она потеряла карту.

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о движении средств по карте и установили торговые точки, где была зафиксирована бесконтактная оплата. Они опросили персонал магазинов.

Позже полицейские установили личность подозреваемой в краже. Ей оказалась 35-летняя ранее несудимая безработная рязанка.

В полиции женщина созналась в содеянном. Она пояснила, что случайно нашла карту и решила ей воспользоваться.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция по ней — до шести лет лишения свободы.