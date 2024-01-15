В России запретили продавать устройства, помогающие скрывать номера машин от камер видеонаблюдения

Решение принял Дорогомиловский суд Москвы.

В России запретили продавать устройства, помогающие скрывать номера машин от камер видеонаблюдения. Об этом сообщило ТАСС .

Решение принял Дорогомиловский суд Москвы.

По данным дела, в частности, подобные устройства нельзя продавать на сайте Aliexpress — там размещены предложения. Суд постановил внести в перечень запрещенных объявление о продаже приборов. При этом отмечается, что лот удалили с площадки.

В суде изданию рассказали, что прокурор Западного административного округа столицы подал еще один иск. Он потребовал заблокировать объявление о продаже устройств для скрытия автомобильных номеров от камер, размещенное на сайте компании Tacticalbunker (она специализируется на товарах для спорта, безопасности и тактики выживания). Суд удовлетворил и этот иск, сейчас это объявление на сайте тоже недоступно.

Отмечается, что за езду на машине с нечитаемыми или видоизмененными номерами штрафуют до 500 рублей.