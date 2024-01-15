В России за шесть лет планируют построить 600 самолетов

Правительство утвердило программу по расширению производства самолетов, двигателей и приборов.

В России за шесть лет планируют построить более 600 «полностью отечественных лайнеров». Правительство утвердило программу по расширению производства самолетов, двигателей и приборов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на премьера министра Михаила Мишустина.

Он отметил, что основу парка составят «Суперджеты» и флагманские МС-21. Также будут выпускать региональные Ил-114 и сверхнадежные Ту-214 для полетов на средние дистанции. Кроме этого, планируют к выпуску широкофюзеляжные самолеты, такие как Ил-96-300.

Строительство будет осуществляться на деньги Фонда национального благосостояния. Мишустин уточнил, что на возвратной основе можно будет привлечь более 280 млрд рублей.