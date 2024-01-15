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В России введут новую программу повышения квалификации педагогов
Она предназначена для учителей-предметников, которые хотят повысить свою квалификацию в другой дисциплине.

В России введут новую программу повышения квалификации педагогов «За горизонтами предмета». Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Мы введем новую программу повышения квалификации педагогов, организуем проект, который назвали «За горизонтами предмета», — сказал министр.

Программа предназначена для учителей-предметников, которые хотят повысить свою квалификацию в другой дисциплине.