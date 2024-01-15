В России впервые за десять лет выросло число алкозависимых

Эксперты связывают рост случаев с пандемией коронавируса, социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитических противостояний».

В России впервые за десять лет выросло число алкозависимых. Об этом сообщил « Коммерсант » со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что с 2010 по 2021 годы число пациентов с обнаруженной алкогольной зависимостью сократилось со 100 тысяч до 53 тысяч человек. Однако в 2022 году врачи выявили 54,2 тысяч пациентов.

Как пишет издание, эксперты связывают рост случаев с пандемией коронавируса, социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитических противостояний».