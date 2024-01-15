В Пермском крае тела матери и дочери пролежали три недели в заполненной газом квартире

Тела двух женщин пролежали около трех недель в квартире в Пермском крае и все это время из конфорки газовой плиты шел газ, сообщил РЕН ТВ собственный источник.

«Сотрудники МЧС вскрыли запертую изнутри дверь и нашли в квартире трупы дочери и матери, проживавших по указанному адресу», — сообщил собеседник.

В ходе дальнейшего осмотра жилища было обнаружено, что одна из конфорок газовой плиты была приоткрыта и в квартире чувствовался запах бытового газа.

Тела женщин не имели признаков насильственной смерти, их направили на проведение судмедэкспертизы.

По предварительным данным, они погибли от отравления газом.