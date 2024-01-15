В Перми в одном из супермаркетов «Лента» мужчина умер, выпив виски

В Перми в одном из супермаркетов «Лента» умер мужчина. Об этом сообщило URA.ru .

«Мужчина выпил пять чекушек залпом и умер», — указано в публикации в группе «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что мужчину нашли сотрудники магазина. Также в публикации указано, что рядом с трупом лежала бутылка виски.

Изданию в пресс-службе УМВД России по Перми подтвердили, что днем 14 января в супермаркете нашли труп мужчины 1979 года рождения. На нем не было следов насильственной смерти. Полицейские начали проверку.