В Нижнем Новгороде мигрант забрался в квартиру к женщине и пытался ее изнасиловать

В Нижнем Новгороде мигрант забрался в квартиру к женщине и пытался ее изнасиловать. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

Все произошло ночью. Мужчина зашел в подъезд и сразу же начал искать незапертые двери квартир. Так он проник в квартиру к 28-летней женщине, которая живет одна.

Незнакомец залез к ней в кровать и начал ее бить и попытался изнасиловать. Девушка смогла отбиться и мигрант сбежал.

Сейчас его ищет полиция.