В Нижегородской области в массовой аварии погибли три человека

Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Нижегородской области. Участниками аварии стали три грузовика и легковушка, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Об этом пишет ТАСС.

Авария произошла на трассе Р-125 у поворота на село Лакша. Водитель Mitsubishi пошел на обгон в запрещенном месте, не справился с управлением и его машина столкнулась с «Камазом». После этого в грузовой автомобиль врезалась фура, в нее — еще одна.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров иномарки от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи скончались на месте», — говорится в сообщении.

Проводится проверка.