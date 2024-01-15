В Брянской области при пожаре погибли три человека
Возгорание случилось в доме на Коммунистическом переулке в городе Унеча вечером в воскресенье, 14 января.
В Брянской области при пожаре погибли три человека. Об этом сообщил региональное ГУ МЧС.
Возгорание случилось в доме на Коммунистическом переулке в городе Унеча вечером в воскресенье, 14 января. Площадь пожара — 30 квадратных метров.
Погибли двое мужчин (1958 и 1961 годов рождения) и женщина 1957 года рождения. Причину возгорания устанавливают специалисты.