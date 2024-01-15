Улица Радищева в Рязани снова стала двухполосной

В 2021 году рязанская мэрия ограничивала проезд по одной полосе из-за строительных работ.

Улица Радищева рядом с мэрией снова стала двухполосной. В этом убедился корреспондент РЗН.Инфо.

На улице убрали забор от строящегося «Дома Левицких». Помимо того, что улица Радищева снова стала двухполосной, там появился тротуар для пешеходов. Однако столб в середине дороги и знаки, запрещающие проход пешеходам, остались

Напомним, в 2021 году рязанская мэрия ограничивала проезд по одной полосе из-за строительных работ.