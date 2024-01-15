Рязанский предприниматель незаконно продавал табачную продукцию
Отмечается, что в деятельности ИП зафиксировали нарушения в реализации никотиносодержащих товаров без регистрации.
Рязанский предприниматель незаконно продавал табачную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что в деятельности ИП зафиксировали нарушения в реализации табачной продукции без регистрации в государственной информационной системе маркировки товаров.
Ведомство подало в суд. Исковые требования Управления удовлетворены в полном объеме.