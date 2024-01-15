Рязанский повар пришел на кастинг в шоу «Битва шефов»

33-летний Дисанаяка Сагара Ранга — шриланкиец, профессиональный повар, работает в рязанском ресторане. Его блюдо на кастинге оценят Ренат Агзамов и Константин Ивлев.

Рязанский повар Дисанаяка Сагара Ранга пришел на кастинг в шоу «Битва шефов». Об этом рассказали представители телеканала «Пятница!».

33-летний Дисанаяка Сагара Ранга — шриланкиец, профессиональный повар, работает в рязанском ресторане. Константин Ивлев и Ренат Агзамов оценят его блинчики из рисовой муки с начинкой из кардамона, кокоса и корицы. Если шефам понравится его блюдо, то рязанец окажется в команде одного из них.

«Битва шефов» с участием рязанского повара выйдет в эфир в понедельник, 15 января, в 19:00 на телеканале «Пятница!».